عمان (زمان التركية)ــ الزنجبيل يقضي على الغازات في الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق تحويل الكوليسترول إلى الأحماض الصفراوية، بالتالي تقليل الوزن.

كما أن القرفة تساعد مرضى السكري من النوع 2، من خلال تحفيز مستقبلات الأنسولين في الجسم وإلغاء تنشيط الإنزيمات التي تعطل هذه المستقبلات، وبالتالي الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وتقليل الوزن.

وبالتالي السؤال الان، هل القرفة والزنجبيل طريقك لخسارة الوزن حقًا؟

إن تناول القرفة والزنجبيل معًا، قد يعمل على إنقاص الوزن، وذلك عن طريق:

تحفيز الدورة الدموية، وبالتالي جعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة السموم والدهون من مجرى الدم.

تحفيز عمل القولون من خلال إزالة الفضلات التي قد تضعف من وظيفته.

تطهير الجهاز الهضمي من الكائنات الحية الدقيقة، والفطريات والطفيليات التي قد تخلق بيئة سامة في القناة الهضمية تؤدي إلى حدوث اضطرابات تؤدي إلى زيادة الوزن.

وقف نمو الخميرة التي تساهم في الاضطرابات الأيضية وزيادة الوزن.

مساعدة في طرد العصارة الصفراء من المرارة، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

انخفاض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل؛ مقاومة الأنسولين والسكري من النوع 2.

كل من الزنجبيل والقرفة تتكون من الزيوت الأساسية الفريدة التي تهدئ الرغبة الشديدة وتساعد على التقليل من الشهية، وبذلك تعد كل من القرفة والزنجبيل طريقك لخسارة الوزن الزائد وغير المرغوب فيه.

كيفية تحضير الزنجبيل والقرفة

بعد أن توصلنا إلى أن كل من القرفة والزنجبيل طريقك لخسارة الوزن، لا بد الان من التعرف على كيفية تحضير هذا النوع من المشروبات:

ضع ربع لتر من الماء المغلي في الإبريق، ويمكنك إضافة كمية أكبر إذا أردت صنع الكثير من الخليط.

أضف ملعقتين من الزنجبيل إلى الإبريق، كما ويمكنك استخدام الزنجبيل العادي أو الجامايكي، والثاني أكثر مرارة وأكثر قوة في النكهة.

قم بإضافة مسحوق القرفة إلى الخليط، وانتظر حتى تغلي المكونات معًا.

استعمل جزء من الخليط، وضع المتبقي في الثلاجة، حيث أنه يصلح لمدة 3 أيام.

كما ويمكنك إضافة الخليط الذي قمت بإعداده إلى العديد من الخيارات الغذائية ومنها:

إضافة الزنجبيل والقرفة إلى أي مرق أو شوربة أو طبق يحتوي على البطاطا الحلوة أو القرع أو الجزر، حيث يقوي من نكهتها.

تستطيع إضافة الخليط إلى عصير ليمون أو مشروب شاي مثلج أو الشاي الأسود الساخن.

يضاف خليط الزنجبيل والقرفة إلى لحم البقر ولحم الضأن، حيث تستطيع نقع اللحوم بالخليط، أو إضافته كمرق، للحصول على نكهة حارة وقوية.

صنع صلصة اسيوية باستخدام القرفة والزنجبيل والثوم وصلصة الصويا مع البصل المقلي، وتستطيع إضافة الصلصة إلى أي طبق من اللحم أو الخضار أو الأرز لتحويله إلى طبق اسيوي، وقد تساعد هذه الصلصة على فقدان الوزن حيث يمتلك الثوم والبصل أيضًا قدرات إنزيمية تساعد على تخفيف الوزن.

أضف مزيج القرفة والعسل إلى الكاري لعمل صلصة شرق هندية سريعة وصحية مع الخضار واللحوم.

يمكنك تحضير خليط الزنجبيل والقرفة إلى العصائر الأخرى مثل؛ الموز والفانيلا أو الكاكاو.

نصائح عن القرفة والزنجبيل

إذا كنت ترغب في تعزيز خصائص حرق الدهون من الزنجبيل والقرفة، ضع التوابل الحارة وفلفل هالابينو الأحمر عليه، لتحرق سعرات حرارية أكثر، ولتحلية مشروب الزنجبيل والقرفة، استخدم نصف ملعقة صغيرة من مسحوق ستيفيا أو مسحوق تروفيا، ولا تستعمل العسل أو السكر حيث أنها يمكن أن تسبب زيادة الوزن.

المصدر: ويب طب