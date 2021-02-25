أنقرة (زمان التركية)-عينت اليابان وزيرا أطلقت عليه “وزير الوحدة”، لمحاربة ظاهرة الانتحار التي ازدادت بشكل كبير مؤخراً مع تفشي فيروس كورونا.

وعين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، تيتسوشي ساكاموتو وزيرا لـ”الوحدة”، بعد أن تم استحداث هذه الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويعاني سكان اليابان من الوحدة والعزلة، مع شيوع ما يعرف بـ”الوفيات المنفردة”، في إشارة إلى الأشخاص الذين يموتون داخل منازلهم ويبقون غير مكتشفين لفترات طويلة.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت اليابان عن إنشاء وزارة الوحدة. وتعليقًا على أهداف هذا القرار، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو “إننا نتحدث عن توسع المشكلات الاجتماعية التي تنشأ أيضًا فيما يتعلق بالشيخوخة في مجتمع ذي معدل مواليد منخفض. بالإضافة إلى أن الحل يتعلق بمشاكل الانتحار وخاصة بين النساء والشباب”.

وفي عام 2020، ارتفع عدد حالات الانتحار في اليابان لأول مرة منذ 11 عامًا، حيث وصل إلى 20919. ويعتقد الخبراء أنه أثناء الوباء، أدى نقص فرص العمل وزيادة عبء رعاية الأطفال والمنزل إلى رفع مستوى التوتر.