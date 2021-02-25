أنقرة (زمان التركية) – شهدت جامعة في إزمير غرب تركيا تعيين 27 شخصا تجمعهم صلة قرابة في مناصب مختلفة بدءًا من رئيس الجامعة.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، ماهر بولات، قال إن البعض يشغلون المناصب بدون خوض اختبارات في الوقت الذي يجتهد فيه الآلاف لأجل نيلها، مفيدا أنه حكومة حزب العدالة والتنمية تسمح بتوزيع المناصب بين الموالين لها.

البرلمان بولات، قال إنه حصل من جامعة إزمير كاتب شلبي على ما يثبت أنه تم تعيين 16 من الأشخاص دون إخضاعهم لاختبارات، وأنه ثبت وجود صلة قرابة بين 27 شخصا منهم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس.

يشار إلى أنه مع تعيين الرئيس رجب أردوغان رئيسا لجامعة البسفور من خارج الجامعة، تجدد الجدل في تركيا مؤخرا، حول أحقية الرئيس في تعيين رؤساء الجامعات، وطالب الكثيرون بالعودة إلى نظام ما قبل عام 2016 حيث كانت يتم انتخاب رؤساء الجامعات.