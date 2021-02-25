أنقرة (زمان التركية)- طالبت مجموعة من النساء في تركيا بعودة الخلافة مجددا.

خمس نساء قمن بتصوير مقطع فيديو في منطقة “أموريا” في ولاية أفيون حصار التركية،

طالبن فيه بعودة الخلافة مجددا.

وفي عام 2023 المقبل تمر الذكرى المئوية الأولى على تأسيس الجمهورية التركية وسقوط الخلافة.

وشنت قوات الأمن التركية حملة أمنية ضدهن، واعتقلت ٤ منهن وجاري البحث عن الأخيرة.

ووجهت اتهامات للنساء بالترويج لمنظمة “حزب التحرير” الإرهابية.

وطالبت مجلة “تغيير جذري” المعروفة بقربها من “حزب التحرير” بإطلاق سراح النساء المعتقلات بأسرع وقت ممكن.

يذكر أنه اعتقل مؤخرا 7 أشخاص في إسطنبول، كانوا قد نشروا فيديو أيضا بعنوان ” تكفي 100عام بدون خلافة”.