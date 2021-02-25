أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني تركي معارض، أن وزارة التعليم التركية رفضت الإفصاح عن عدد المدرسين والموظفين المعينين بمؤهلات جامعية مزيفة.

وحصل نائب حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانريكولو، على رد عن مذكرة استفهامية قدمها لوزير التعليم، ضياء سلجوق، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن عدد المدرسين والموظفين الذين ثبت تعيينهم بشهادات جامعية زائفة.

رئاسة التطوير الاستراتيجي بوزارة التعليم أجابت هذا الأسبوع على المذكرة الاستفهامية، وقالت إنه تم إلغاء تعيينات موظفيين قدموا شهادات تخرج مزورة غير أنها لم تقدم معلومات عن عددهم.

ووضحت رئاسة التطوير الاستراتيجي أنه تم إلغاء إجراءات التعيين المستندة على شهادات التخرج المؤقتة أو شهادات التخرج الذي أثبت التحقيقات زيفها والتقدم ببلاغات إلى الأجهزة القضائية بشأن هؤلاء الأشخاص مشيرة إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في شهادات تخرج جميع المدرسين في الخدمة من خلال مقارنتها بالمعلومات الواردة من نظام المعلومات الخاص بهيئة التعليم العالي.