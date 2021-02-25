أنقرة (زمان التركية)- قتل السوري، هيثم توبالجا، المعروف بعلاقاته مع المخابرات التركية، والمتهم بالضلوع في حوادث دامية، أبرزها هجوم الريحانية.

وقالت معلومات وزردت في تقارير تركية إن توبالجا قتل في حادث تصادم وقع في 10 فبراير الجاري في منطقة “كارابينار” في ولاية قونية التركية في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتوفي إثر الحادث مع توبالجا البالغ 54 عاما، ماجد الحاج علي (33 عاما) وبلال محمد (21 عاما)، الذين كانوا معه في السيارة. وأصيب عبد الله (55 عاما) ونور الدين الحاج علي (19 عاما) وعبد الله الحاج وإبراهيم محمد (30 عاما) وحاليت برغوت (15 عاما).

ونقل من كانوا في السيارة إلى مستشفى مدينة قونية ومستشفى كارابينار الحكومي.

جثث القتلى الثلاثة نقلت إلى منطقة يايلاداغي في هاتاي لدفنهم بعد تشريح الجثة. أفرج عن سائق الشاحنة مصطفى أسطا الذي اعتقل بعد الحادث بعد أخذ إفادته.

وأخفت السلطات التركية خبر مقتل توبالجا الذي ورد اسمه في عشرات الحوادث الكبرى، بما في ذلك حادث الريحانية عام 2013، هجوم داعش في نيغدة عم 2014، وشحن الأسلحة إلى سوريا، وإمداد تنظسم النصرة بغاز السارين.

وتوبالجا الذي كان يطلق عليه “القائد الشبح” عمل مع المخابرات التركية في سوريا، وذلك منذ نشوب الحرب الأهلية هناك قبل 10 سنوات من الآن.

وتشكك تقارير في أن الحادث ربما يكون مدبرًا من قبل المخابرات التركية.

يذكر أن تفجيرين وقعا بمدينة الريحانية بولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية في 11 مايو 2013، أسفرا عن مصرع 53 شخصًا، إلى جانب إصابة العشرات بجروح، وحكم على “هيثم توبلجا” في هذه القضية باعتباره “مدان فار” بالسجن 12 عامًا.