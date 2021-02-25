(زمان التركية)ــ حافظ ضابط صف تركي متقاعد على ممارسة الرياضية ورفض التخلي عنها رغم بلوغه 72 عامًا، كما فاز بالعديد من المسابقات الدولية طوال 56 عاما من ممارسة الرياضة.

ضابط الصف علي دمرهان الذي يعيش في قونيا بدأ العمل في الجيش عام 1965 بالقوات البرية ومنذ ذلك العام بدأ ممارسة الرياضة من مدرسة ضباط الصف في القوات البرية، وفاز طوال مسيرة حياته بـ 60 وِسامًا وميدالية.

ومنذ أن فاز دمرهان في سِباق ثلاثة ألف مِتر بالمرتبة الأٌولى لم يترك منذ هذا الوقت ممارسة الرياضة وخاصة رياضة العدو.



علي دمرهان قال إنه حطم رقما قياسيا بالفوز بالمركز الأول في مسابقة الموانع ألفين متر عام 2013، وحطم رقما قياسيا للمرة الثانية في العاصمة الرومانية بوخارست في البطولة التي أقيمت في عام 2014.

كما احتل المركز الثالث في سباق البلقان في لمسفات 800 متر في مدينة ثيسالونيكي باليونان في عام 2016، وحصل على المرتبة الثالثة في سباق العدو لمسفات 1500متر في رومانيا.

دمرهان يقول إن أكثر المشاركين في المسبقات التي شارك بها كانوا ينادونه بـ “جدي” وكانوا يشجعونه، كما ذكر انه شجع أحفاده على ممارسة الرياضة.