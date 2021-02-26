هوليود (زمان التركية) – عرضت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة “البلدوغ الفرنسي”، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

وقال مصدر مقرب من نجمة البوب إن غاغا “عرضت المكافأة لأي شخص لديه كلبيها. ويمكن لأي شخص لديه الكلاب استخدام بريدها الإلكتروني لاستلام المكافأة”.

والكلبان اسماهما “كوغي وغوستاف” وهما من فصيل البولدوغ الفرنسي.

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل.

وكانت غاغا في روما لتصوير فيلم أثناء الحادثة، فيما بقيت كلابها في هوليوود وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتبحث السلطات عن مطلق النار، الذي قالت إنه استخدم مسدسا نصف أوتوماتيكي، وأسرع هاربًا من مكان الحادث في “سيارة بيضاء”.