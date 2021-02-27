أنقرة (زمان التركية)- قال الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو

إنه من المفترض أن لا يكون الرئيس رجب طيب أردوغان، بين المرشحين في الانتخابات لعام 2023.

وجاء في مقال أوغور أوغلو بصحيفة “يني تشاغ” التركية: إنني أشرح قرارًا مهمًا للغاية لأردوغان. أردوغان لن يكون مرشحا للرئاسة في عام 2023.

أضاف مقيما الحجة على أردوغان “في مقابلة أجراها الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في عام 1999، قال: يمكنني الانضمام إلى حزب جديد. ومع ذلك، لدي شروط. أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لن يكونوا قادرين على ممارسة السياسة في هذا الحزب”.

زاد الكاتب الذي يفترض أن زعيم العدالة والتنمية يفي بكل ما يقول “أردوغان أتم أمس عامه الـ67، وسيتم عامه الـ70 في 2024، كما تعلمون، فإن أردوغان يفي بوعده بالتأكيد. يجب أن يجد أنصار حزب العدالة والتنمية ودولت بهجلي المرشحين المناسبين عمريا في الانتخابات. اسمحوا لي أن أقدم معروفا واقترح: بيرات ألبيراق”.