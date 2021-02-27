أنقرة (زمان التركية) – انخفضت فجوة التجارة الخارجية في تركيا خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام االماضي مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات، وفق بيانات رسمية.

قالت هيئة الإحصاء التركية يوم الجمعة إن العجز تقلص بنسبة 33 في المائة سنويًا ليصل إلى 3.03 مليارات دولار.

تركيا تسعى لتقليص عجزها التجاري الخارجي من خلال زيادة الصادرات إلى سوقها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.

وتباطأت الواردات بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بأكثر من الضعف إلى 17 في المائة منذ سبتمبر المنصرم، مما حد من طلب المستهلكين على السلع الأجنبية.

وزادت الصادرات بنسبة سنوية قدرها 2.3% لتبلغ 15 مليار دولار. في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.9 بالمئة لتنخفض إلى 18.1 مليار دولار.

وقالت الهيئة إن البضائع المصدرة غطت 83 بالمئة من الواردات الشهر الماضي مقارنة بـ77 بالمئة في يناير 2020.

وزادت الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة والذهب، بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي إلى لتلغ 14.1 مليار دولار في مطلع العام الحالي، بينما ارتفعت الواردات تحت نفس التصنيف بنسبة 5.2 في المائة لتزداد إلى 14 مليار دولار.

ولفت معهد الإحصاء التركي إن ذلك أدى إلى فائض في التجارة الخارجية بلغ تسعة ملايين دولار.