أنقرة (زمان التركية) – أعلن مكتب المدعي الخاص بكوسوفو إعداده لائحة اتهام ضد 3 مسؤولين في البلاد، بينهم رئيس المخابرات، وذلك على خلفية تورطهم في اختطاف معلمين أتراك وإعادتهم بالقوة إلى تركيا في 2018.

وأوضح المدعي العام أن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات ضد رئيس المخابرات دريتون غاشي، ورئيس إدارة الجنسية واللجوء فالون كراسنيشي، ورئيس فرع الأجانب رحمن سليماني.

وجهت لائحة الاتهام لكل من غاشي وكراسنيشي بـ “إساءة استخدام الواجب والسلطة”، بينما اتُهم سليماني أيضًا بـ “حرمان الشخص من الحرية بوسائل غير مشروعة”.

وفي صباح يوم 29 مارس 2018، تعرض المدرسون الأتراك والإداريون من مدرسة “محمد عاكف” التابعة لحركة الخدمة في كوسوفو للاختطاف، ومن ثم تم إرسالهم جبرا إلى تركيا خلال عملية تواطئت عليها بؤرة داخل مخابرات كوسوف والمخابرات التركية.

ومباشرة بعد الحادث الذي تسبب في جدل حاد في البلاد، تم إقالة رئيس المخابرات دريتون غاشي.

ووجدت لجنة التحقيق التي شكلها برلمان كوسوفو، في تقريرها المنشور في فبراير 2019، أن 31 انتهاكًا للقوانين والإجراءات حدثت أثناء الترحيل.

وأشار المفوضون الذين كتبوا التقرير إلى اسم الرئيس السابق هاشم تاتي وراء الحادث.