نيويورك (زمان التركية)ــ تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار الذي يطالب بـ “وقف إطلاق نار إنساني مستدام” لتوفير لقاح فيروس كورونا Kovid-19 لـ 160 مليون شخص في جميع مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم.

دعا القرار إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان وصول اللقاح “غير المعوق” و “المستدام” إلى جميع مناطق النزاع، وتطعيم الملايين من الأشخاص، كما طالب الدول الصناعية المتقدمة بالتبرع باللقاحات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى في بحاجة إلى.

صرحت المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أنه من خلال القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة والمطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، يمكن تزويد 160 مليون شخص مشردين بسبب الصراعات يعيشون في مناطق النزاع باللقاحات.