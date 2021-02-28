أنقرة (زمان التركية)- جسد فيلم قصير حالة الاضطهاد والظلم في تركيا من خلال قصة مأساوية، تتكرر كل يوم.

الفيلم الذي يحمل اسم “القدر” يحكي عن الاضطهاد والقمع الممارس ضد المنتمين إلى حركة الخدمة في تركيا أو المتعاطفين معها.

وتدور أحداث الفيلم القصير الذي تبلغ مدته 13 دقيقة، من إعدادا زهرة كاراهان الطالبة في كلية الاتصالات، حول مغامرة عائلة أجبرت على الفرار من تركيا.

ومنذ انقلاب عام 2016 فر مئات الأتراك إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات الأمنية، وسلك بعضهم سبلا خطرة، لعبور الحدود إلى الدول المجاورة.

وذكرت كاراهان التي تعيش في ألمانيا أن هدفها من تصوير هذا الفيلم كان إيصال الصرخات الصامتة للمظلومين، مشيرة إلى أنها سعيدة بتحقيق هدفها.

يُذاع الفيلم القصير، الذي نُشر إعلانه الدعائي وحصل على جوائز في 5 مهرجانات مختلفة، على قناة اليوتيوب الخاصة بالمخرجة الشابة زهرة كارهان في 28 فبراير

2021.