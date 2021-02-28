أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير أن شركة الرئيس الجديد لشعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة إسطنبول، تدير شكر فازت بمناقصات بقيمة 41.9 مليون ليرة خلال الفترة بين عامي 2012 و2020.

وذكرت صحيفة سوزجو أن شركة (عين) للخدمات الإعلامية التي تتولى شركة رئيس شعبة الحزب الحاكم الجديد في إسطنبول عثمان نوري كاباك تبه، إدارتها ماليا وقانونيا منذ أغسطس الماضي جاءت في صدارة الشركات التي حصلت على أعلى عدد من المناقصات من بلدية أسنلار خلال الفترة بين عامي 2012 و2020، بحسب سجلات هيئة المناقصات العامة.

وخلال تلك الفترة حصلت الشركة على 21 مناقصة من البلدية بقيمة 41 مليون و961 ألف و180 ليرة من أجل الأعمال الثقافية والفنية.

وخلال عام 2020 أحالت الشركة، التي نمت بفضل المناقصات التي حصلت عليها من بلدية اسنلار، المسؤوليات القانونية والمالية إلى شركة بيلجا المتحدة للتجارة الدولية. وتبين أن الرئيس الجديد لشعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبه، هو أحد الشركاء في تلك الشركة ويمتلك نصف أسهم الشركة.

من جانبها أصدرت بلدية اسنلار بيانا حول المناقصات أفادت خلاله أن هيئة المناقصات العامة تتولى متابعة جميع إجراءات المناقصات والموافقة عليها وأنه لا يتم الأخذ في عين الاعتبار الأحزاب أو الأوقاف أو الجمعيات التي تنتمي لها الشركات والإدارات المشاركة في مناقصات البلدية مفيدة أن ما تكترث لأجله البلدية هو مصالح سكانها.

هذا وأضافت البلدية في بيانها أنه في ختام المناقصات، التي تتم بطريقة المناقصة العامة أو المفتوحة، يتم اسناد المهمة إلى الشركة التي تتقدم بأفضل عرض وهو ما فعلته البلدية في جميع مناقصاتها حتى يومنا هذا، على حد تعبيرها.

ولم تحصل الشركة على مناقصة من بلدية اسنلار خلال السبعة أشهر الماضية منذ أن بات كاباكتبه شريك بها وحتى الآن.

ووفق تقارير يحظى المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بفرص أكثر من غيرهم للفوز بمناقصات عامة.

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