أنقرة (زمان التركية)- شجع البروفيسور الأمريكي، ليو جالاند Leo Galland، على تناول الشاي الأسود وحبة البركة، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح جالاند صاحب كتاب “حل للحساسية – كيف نمرض، كيف نداوي؟”، أن بعض المواد الموجودة في الشاي الأسود وحبة البركة تمنع تكاثر فيروس كورونا.

وحذر جالاند من إضافة الحليب إلى الشاي، لأن الحليب يمنع امتصاص ما نحتاجه من الشاي، فيجب تناول الشاي الأسود كما هو.

ونبه جالاند إلى أن فيروس كورونا هو مرض لا يؤثر على الجهاز المناعي فحسب، بل يؤثر أيضًا على التمثيل الغذائي، مشيرا إلى أن مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر كبير عند إصابتهم بالفيروس.

كما أكد جالاند أن اعتماد نظام غذائي يتكون بالكامل من الأطعمة الطبيعية، يؤثر على الإصابة بالفيروس، وبناء عليه يجب أن يحتوي الغذاء على الزنك والخضروات والأعشاب والتوابل والمكسرات والبذور والخضروات والأسماك والمأكولات البحرية.