أنقرة (زمان التركية)- حظرت السلطات في تركيا الوصول إلى أخبار مستحضر “إزالة شعر” روج وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان للشرك المنتج له.

وقررت محكمة الصلح السابعة في إسطنبول، يوم الجمع حظر جميع الأخبار المتعلقة بكريم إزالة الشعر وكريم المضاد للتجاعيد، الذي تنتجه شركتا Turkey Coal Enterprises

وTürkiye Kömür İşletmeleri’ninİ اللتان أعلن الوزير ألبيراق عن اندمجهما في وقت سابق.

وأوضحت المحكمة أن قرار الحظر، يأتي نتيجة انتهاك الأخبار الحقوق الشخصية.

وكانت الشركتان أنتجتا بجانب مستحضر إزالة الشعر 11 مستحضر تجميل مختلفًا مثل الشامبو والكريمات.

وحملت مستحضرات التجميل العلامة التجارية “Elegance” للمنتجات المصنوعة من حمض الهيوميك الموجود في الفحم.

ولكن 48 ألف 500 منتج لم تجذب الانتباه وتم منحها للمؤسسات العامة عندما أوشكت تواريخ انتهاء صلاحيتها على الانتهاء.

وأنفق على المستحضرات 2 مليون و 186 ألف ليرة تركية للتطوير و4.7 ملايين ليرة تركية للإنتاج.