أنقرة (زمان التركية)- أعلن أكاديميون من العديد من كليات جامعة أنقرة، دعمهم طلاب جامعة البسفور المنتفضين ضد رئيس الجامعة المعين بقرار رئاسي.

وشارك أكاديميو جامعة أنقرة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدوا خلاله مساندتهم طلاب جامعة البوسفور وأساتذتهم، ضد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسا لجامعة البسفور.

وقال أحد الأكاديمين في مقطع الفيديو، إنه يجب أن يتم انتخاب رئيس أي جامعة في تركيا، من قبل الجامعة نفسها، ل أن يتم تعيينه وصيا.

وندد أحد الأكاديميين بوضع الشرطة التركية الكلبشات على أبواب الجامعة، واعتقال طلاب البوسفور ووصفهم بـ”الإرهابيين”.

كما شدد آخر على أن دفاع الطلاب عن جامعتهم ليس جريمة، بل هو حق لهم.