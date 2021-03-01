أنقرة (زمان التركية) – ردت وزارة الخارجية التركية على تصريحات سفير إيران لدى بغداد، إيرج مسجدي، التي انتقد خلالها انتهاك تركيا سيادة العراق، باستدعاء سفير إيران لدى أنقرة، محمد فرزمند وإبلاغه اعتراض رسمي.

وأبلغت الخارجية التركية فرزمند باستيائها من التصريحات التي أدلى بها مسجدي مفيدة أن الجانب التركي ينتظر من إيران دعم تركيا في مواجهة الإرهاب وليس معاداتها.

وكان إيرج مسجدي انتقد التدخل التركي في العراق خلال مقابلة مع شبكة (رووداو) في 23 فبراير/ شباط الماضي.

وأبلغت الخارجية التركية فرزمند برفضها الشديد لتصريحات مسجدي التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق وأن الجميع ومن بينهم السلطات العراقية تدرك جيدا أن العمليات العسكرية التركية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب ضد عناصر العمال الكردستاني الذين يستهدفون استقرار وأمن وسيادة العراق.

وأكدت الخارجية التركية أن الجانبين العراقي والتركي أجمعا على كون العمال الكردستاني يشكل تهديدا مشتركا خلال الزيارات التي أجريت مؤخرا وأن تركيا تنتظر من الجانب الإيراني مساندتها في مواجهة الإرهاب وليس معاداتها.

على الصعيد الآخر لفت مسجدي الانتباه بعدم تطرقه إلى التهديد الذي يشكله العمال الكردستاني داخل العراق خلال المقابلة المشار إليها.

هذا وأبلغت الخارجية التركية فرزمند بضرورة دعم الدولتين للجهود المبذولة لإخضاع جميع الميليشيات المسلحة بما يشمل تلك المتعاونة مع التنظيم الإرهابي لسيطرة الحكومة العراقية وذلك لتمكين الحكومة العراقية من التصدي للعمال الكردستاني بشكل مؤثر وفعال.

والشهر الماضي نفذت تركيا عملية عسكرية شمال العراق أطلقت عليها “مخلب النسر 2” واعلنت عقب انتهائها مقتل 48 عسكريا من عناصر حزب العمل الكردستني، من جانب آخر قال وزير الدفاع التركي إنه تم العثور على جثث 13 تركيا كانوا رهائن لدى حزب العمال الكردستاني.

ومن الملاحظ تغاضي الحكومة العراقية عن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال البلاد في إطار تفاهمات غير معلنة بين الجانبين.