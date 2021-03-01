القاهرة (زمان التركية)ـ ناقش الجانبان المصري والأردني تفعيل اتفاقية نقل الركاب بين مصر والعراق والأردن بسعر تذكرة موحد 130 دولار.

وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير بحث مع السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدين على عمق العلاقة التي تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والاردنى وعلى ضرورة دعم التعاون المشترك في كافة المجالات. وفق صحيفة (المصري اليوم).

تم التباحث حول البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وشركة الاتحاد العربى السوبرجيت من الجانب المصرى وكل من شركتى جيت الأردنية وشركة الوفود والمسافرين العراقية الخاصة لتسيير خط نقل برى بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولا إلى بغداد والعكس.

وتحدد أن تكون تكلفة تذكرة الراكب 130 دولار شاملة سعر العبارة بين مينائى نويبع والعقبة. حيث اكد الجانبان على ان هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر .

كما تم بحث سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى (المملوكة لمصر والأردن والعراق ) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق افريقيا .ثم تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث أشاد السفير الأردنى بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في هذا المجال معربا عن رغبته في التعاون المشترك في مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية وهو ما رحب به وزير النقل حيث أكد أن هذا المعهد صرح تعليمي تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجودة بالدول المتقدمة وان هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب في هذا المجال .