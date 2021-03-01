أنقرة (زمان التركية) – اتهم كاتب تركي موال لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم معروف بولعه بنظريات المؤامرة الولايات المتحدة بإطلاق موجة جديدة من الإرهاب لاستهداف تركيا من خلال حزب العمال الكردستاني، الذي زعم تزويدة بأسلحة متطورة.

زعم الصحفي إبراهيم كاراجول، في مقاله بجريدة يني شفق التركية، أن “عملية تزويد العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح والذخيرة بلغت أبعادا خطيرة”، وأن هذه التعزيزات “تضمنت أيضا أنظمة دفاع جوية” وتشير إلى استعدادات تفوق العمال الكردستاني.

وأضاف كارا جول في مقاله أن السلطات الأمريكية أسندت مهمة الاستثمار في الإرهاب في سوريا والعراق إلى البنتاغون كليا، وأن البنتاغون واصل تلك الاستثمارات من حيث توقفت.

وأوضح كاراجول أن تصاعد الهجمات الإرهابية في سوريا والعراق يشير إلى هذه الموجة الإرهابية الجديدة، أضاف محذرا: “وإن ظل الأمر على هذا المنوال فإن الهجمات الإرهابية لن تقتصر على تلك المناطق وستطال مدننا”.

وفي اتهام للمعارضة بالحصول على دعم امريكي، قال كاراجول أن أكبر دليل على تلك الموجة الإرهابية الجديدة هو عدم اتخاذ الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا موقفا صريحا تجاه استشهاد المواطنين الأتراك الثلاثة عشر في منطقة قارا. وفق كلامه.

وواصل مزاعمه قائلا: “المعارضون لم يتمكنوا من الدفاع عن بلدانهم وشعوبهم واتخاذ موقف صريح ضد الإرهاب ليس لكونهم معارضين بل لخوفهم من الولايات المتحدة. هذه إشارة خطيرة جدا، لكن هكذا هو الوضع”.

وأدانت الأحزاب المعارضة في تركيا مقتل رهائن أتراك لدى حزب العمل الكردستاني عقب عملة “مخلب النسر 2” في العراق وحملوا في الوقت نفسه الرئيس أردوغان المسؤولية عن مقتل الرهائن بسبب عدم اتباع أسلوب المفاوضات واللجوء إلى الحل العسكري.