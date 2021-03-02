أنقرة (زمان التركية) – تعرض رئيس بلدية بلدة كاراشوبان المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردية بولاية أرضروم شمال شرق تركيا، للاعتقال.

وصدر قرار الاعتقال ضد رئيس البلدية يعقوب أوغون بتهمة إيواء ومساعدة تنظيم إرهابي، وهي التهم التي اعتقل بمثلها العشرات من رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين.

وفي إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أرضروم شنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أرضروم حملة أمنية بمساعدة عناصر العمليات الخاصة بالشرطة التركية للقبض على يعقوب أوغون وسائقه خالد أوغو.

وتم اقتياد كليهما إلى مديرية أمن أرضروم، حيث يواصلون الإجراءات الأمنية بها.

ويأتي ذلك في إطار حملة أمنية تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي طالن نوابا وقيادات سياسية بالحزب.

الأسبوع الماضي شهد إرسال تقرير جنائي للبرلمان يطلب برفع الحصانهة عن تسعة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من بينهم الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان.

وبالأمس تم تقديم 33 مذكرة رفع حصانة إلى رئاسة البرلمان، حيث جاء نواب الحزب الكردي من بين النواب المطالب برفع الحصانة عنهم، وفق ما أفاد رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

وتأتي الحملة ضد نواب الحزب الكردي في ظل تخطيط تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، مستغلا في ذلك تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب مزاعم علاقته بحزب العمل الكردستاني، كما تشير تحليلات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ليس بعيدا عن هذه الحملة.