أنقرة (زمان التركية)- فقد مواطن تركي عاطل عن العمل، حياته متأثرا بالحروق التي أصابت جسده بعدما أقدم على إشعال النار في نفسه أمام بلدية “شاهين بي” في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

السبب وراء إشعال أيوب دال المواطن التركي النار في نفسه، هو أنه بعدما حصل في البداية على رد إيجابي من البلدية بقبول توظيفه، رفض طلبه لاحقا.

الموطن التركي العاطل عن العمل لم يجد أمامه سوى إشعال النار في نفسه بعد سكب البنزين على جسده أمام بلدية شاهين بي.

وفقد أيوب دال حياته بعد أربعة أيام قضاها في العناية المركزة حيث كان يعاني من حروق شديدة.

واشتكت أسرة المواطن التركي من عدم تلقيها المساواة من بلدية شاهين بيه.

وقالت السيدة تركان دال والدة الضحية إنه لم يقدم موظف واحد من البلدية تعازيه لهم، مشيرة إلى أن الإنسانية تأسف حتى لكلب مات. وتابعت: “ابني كان يبحث عن عمل منذ خمس سنوات. قال لي مؤخرًا وهو يضحك أنه سيبدأ العمل في مصنع، ولكنه تلقى لاحقًا رفضًا منهم”.

أما مسعود دال، شقيق أيوب دال، فقال: “كنت أعطي أخي مصروف جيبه. في يوم الحادثة طلب مني نقوداً لشراء وقود لسيارته وأعطيته إياه. لاحقًا، عند الظهر، اتصلت بي الشرطة. ذكرت الشرطة أن أخي أحرق نفسه ونُقل إلى المستشفى… لم يستطع أخي البقاء في وحدة العناية المركزة طويلا وتوفي. نحن حزينون جدا. لقد دفنا أخي في سن مبكرة”.

ووفق البيانات الرسمية شهر أكتوبر 2020، بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و 5 آلاف شخص.

يذكر أنه خلال عام 2019 أقدم 3 آلاف و 406 تركي على الانتحار.