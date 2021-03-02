أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس جهاز الاستخبارات في تركيا، هاكان فيدان، إنه يسعى لتطوير وإنتاج استراتيجيات لتغيير قواعد اللعبة، والتكيف بسرعة ومرونة مع التغيير العالمي.

وخلال استعراض التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات لعام 2020 قال فيدان في تقريره إن الاستخبارات تتحول إلى هيكل أقوى وأكثر فاعلية واحترامًا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق تقارير أوكل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجهاز الاستخبارات مهام ملاحقة واختطاف المعارضين الأتراك المقيمين في الخارج، كما وضع تحت تصرف الاستخبارات البعثات الدبلوماسية والجمعيات الدينية التي تديرها تركيا خارج الحدود لتحقيق هذا الغرض.

وتابع فيدان في تقريره:”في عام 2020، في ظل السلطة والمسؤولية التي يمنحها القانون، اضطلعت منظمتنا بواجبات نشطة بما يتماشى مع المصالح الوطنية لبلدنا في مناطق الصراع، وزادت فعاليتها في مجال الاستخبارات الأجنبية، ونقل مكافحة الإرهاب إلى المستوى الدولي”.

وأنهى رئيس الاستخبارات تقريره بعبارة :”سيواصل أعضاء المنظمة خدمة الوطن دون تردد في واجباتهم كأبطال سريين ومستعدين للوصول إلى رتبة الشهادة من أجل الوطن دون أن يغمض أعينهم. وبهذه المناسبة أذكر بالرحمة شهداءنا الذين فقدوا أرواحهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وأشكر كل أصدقائي القديرين الذين بذلوا جهودهم المخلصة … “.

من ناحية أخرى، تضمن التقرير بإيجاز معلومات إنفاق جهاز الاستخبارات. وفقًا للتقرير، أنفقت الاستخبارات إجمالي 2 مليار 449 مليون ليرة تركية في العام الماضي.