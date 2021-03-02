أنقرة (زمان التركية) – بلغ سعر كيلو البرقوق الأخضر بالأسواق في تركيا نحو 750 ليرة بعد أول حصاد له مما دفع بعض زوار الأسواق إلى الاكتفاء بالتقاط صور للبرقوق الأخضر الذي تجاوز سعره الربع ليرة ذهبية.

وشهد الأسبوع الماضي أول حصاد بمدينة مرسين للبرقوق الأخضر الذي يمكن العثور عليه بأسواق المنتجات الشتوية وبعدد من محلات بيع الفاكهة والخضروات. ولم تبدأ عملية حصاد البرقوق الأخضر بعد بمدينة أنطاليا.

وقام بعض التجار والشركات بطرح البرقوق الأخضر للبيع في صورة حزم صغيرة نتيجة لاشتهاء العديد من النساء الحوامل له.

وأبدى مواطنون اهتماما كبيرا بالبرقوق الأخضر الذي بلغ سعر الكيلو منه 750 متفوقا على سعر الربع ليرة الذهبية، حيث اكتفى المواطنون بالتقاط الصور والفيديوهات للبرقوق الأخضر باستخدام هواتفهم المحمولة.

بائع يدعى يلماز قال إنه انطلق بسياراته الخاصة مساء أمس لإحضار البرقوق الأخضر إلى أنطاليا، حيث قطع مسافة 500 كيلومتر لشراء البرقوق الأخضر من مرسين.

وأضاف يلماز أنه الوحيد الذي قام بإحضار البرقوق الأخضر من مرسين إلى أنطاليا وأنه شعر بالدهشة للاهتمام الكبير الذي أبداه المواطنون للبرقوق الأخضر قائلا: “نفعل هذا لخدمة النساء الحوامل اللاتي يشتهين البرقوق الأخضر. قطعت مسافة ألف كيلومتر وقمت بطرح الكيلو منه بسعر 750 ليرة. قمنا بإعداد حزم صغيرة منه بسعر 50 ليرة نظرا لامتناع المواطنين عن شرائه بالكيلو. الربع ليرة الذهبية اليوم تبلغ نحو 700 ليرة، لكن البرقوق الأخضر تجاوزها في السعر”.

هذا وأشار يلماز إلى أن بعض المواطنين يطلبون شراء ثلاث حبات من البرقوق الأخضر مقابل 20 ليرة، مفيدا أنهم أقدموا على تقديم تلك الخدمة من أجل النساء الحوامل وأن هناك ثلاث طلبيات قيد الانتظار.