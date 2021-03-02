أنقرة (زمان التركية) – أنفقت الحكومة التركية مبالغ ضخمة على “الحرس الرئاسي” خلال عام 2020 مع انتقادات بسبب إحاطة الرئيس رجب أردوغان نفسه بأسطول حراسة مكون من عشرات السيارات أثناء التوجه لأداء صلاة الجمعة.

وتبين أنه تم إنفاق 263 مليون و627 ألف ليرة على رئاسة وحدة الحرس الرئاسي خلال عام 2020.

ملايين الليرات أنفقت خلال عام واحد على رئاسة وحدة الحرس الرئاسي المكلفة بتأمين القصور الرئاسية وقصر أردوغان بجانب تأمين أردوغان ذاته الذي سبق وأن صرح أنه لا يتهاون مع الإسراف في النفقات العامة.

وفي هذا الإطار ذكر موقع بيرجون أن التقارير المالية للمديرية العامة للأمن تشير إلى إنفاق رئاسة وحدة الحرس الرئاسي 236 مليون و627 ألف ليرة خلال عام 2020.

وتفوقت موازنة رئاسة وحدة الحرس الرئاسي على موازنات العديد من الوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن كوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ووحدة مكافحة جرائم المخدرات ووحدة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ووحدة الاستخبارات ووحدة العمليات الخاصة.

كما تبين إنفاق رئاسة وحدة حرس البرلمان ملايين الليرات أيضا خلال العام الماضي، حيث تشير التقارير المالية لمديرية الأمن العامة إلى إنفاق رئاسة وحدة الحرس بالبرلمان 99 مليون و500 ألف ليرة خلال عام 2020.

هذا وتضمنت التقارير المالية أيضا نفقات للمديرية العامة للأمن بقيمة 18 مليون ليرة تحت بند “عمليات حماية ودعم السلام”.