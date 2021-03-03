القاهرة (زمان التركية)ــ أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واستنكرت “اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي” فجر أمس الثلاثاء منزل د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد.

وتعرض منزل الأمين العام للجامعة العربية في مدينة أريحا، للاقتحام من قبل القوت الإسرائيلية، واعتقلت مرافقه الشخصي، ووصفت الأمانة العامة الحادث في بيان بأنه “إرهاب رسمي منظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته، للنيل من إرادته، والإمعان في انتهاك وسلب حقه وأرضه ومقدساته وعزله عن عمقه العربي ومحيط أمته”.

أضاف البيان “تؤكد الأمانة العامة أن شعب فلسطين لن يكون وحيداً ومعزولاً عن أمته، وأن الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عمل إرهابي رسمي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، استهتاراً بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإطاحة بأي فرصة لإحياء عملية سلام حقيقية، وهو ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية خاصة للتنديد بهذه الممارسات والسياسات والضغط على سلطة الاحتلال لوقفها”.

وختم البيان “تؤكد الأمانة العامة أن هذا الإرهاب الإسرائيلي لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني وقياداته، ولا من عزيمة الأمة العربية وإصرارها على مواصلة الالتحام بنضال الشعب الفلسطيني، ومده بمختلف أشكال الدعم والاسناد لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية من السيادة والاستقلال”.