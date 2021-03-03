أنقرة (زمان التركية) – تحقق النيابة في تركيا مع سيدتين مسنتين تبلغان 71 و79 عاما، بتهمة “دعم الإرهاب”.

ووجهت نيابة ديار بكر تهمة “عدم الإرهاب” إلى مريم سويلو (79 عاما) وخاتون أصلان (71 عاما) المديرتين بجمعية الوحدة والثقافة للتضامن مع العائلات التي فقدت أقاربها في مهد الحضارات.

وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت 14 شخصا ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الإرهاب من بينهم سويلو وأصلان خلال مداهمة منازلهم في 27 فبراير/ شباط الماضي بمدينة دياربكر.

وعقب ظهر يوم أمس تم نقل سويلو وأصلان برفقة فتح الله إيشيك، مدير شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ببلدة باغلار، إلى دار العدل بمدينة دياربكر.

وبعد الحصول لى إفادتهما تم عرض سويلو وأصلان على محكمة الصلح والجزاء المناوبة التي قضت باستمرار حبسهن وإخلاء سبيل إيشيك مع إخضاعه للرقابة القضائية.