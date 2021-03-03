أنقرة (زمان التركية) – على مدار 5 سنوات يكاد لا يمر يوم في تركيا دون اعتقال مواطنين بدعوى مشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

قوات الأمن ألقت القبض على 11 شخصا في حملة أمنية ضد متهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة في ثلاث ولايات مركزها باليك أسير.

وذكرت الولاية في بيان لها أن قوات الأمن بدأت حملة للقبض على 11 شخصا أصدرت نيابة “دورسون باي” قرارات اعتقال بحقهم.

وشنت فرق الدرك مداهمات متزامنة في مدن باليكسير وبروا وجنق قلعة.

هذا وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 11 شخصا صدر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة الصلة بالانقلاب المزعوم.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.