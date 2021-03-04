أنقرة (زمان التركية)- تثير ولاية أوشاك التركية الجدل بعدد إصابات فيروس كورونا القليلة بها، مقارنة بالولايات التركية الأخرى، وفقا للبيانات التي تدلي بها وزارة الصحة التركية.

إسماعيل جوناش، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مدينة أوشاق، قدم تفسيرا مثيرا للجدل، حيث زعم أن “بركة “حساء تارهانا” تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا.

نائب حزب العدالة والتنمية، كشف في تصريح مثير أن: “مواطنونا قرروا لمواجهة الخسائر إعدة ارتداء الأقنعة التي كانوا يرتدونها من قبل”. لتجنب الغرامات.

أضاف في تصريح أكثر إثارة “حاليا، انخفض عدد الحالات يوميا إلى 5 وعدد المرضى في المستشفى في وحدة العناية المركزة إلى 2. تعتبر قواعد القناع والمسافة والتنظيف مهمة جدًا. بالإضافة إلى كل هذه الإجراءات، نعتقد أن (حساء تارهانا) الذي نعتبره مصدرا للشفاء منذ طفولتنا، يلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة فيروس كورونا”.

وبعد المؤتمر الصحفي قام جوناش بتوزيع “حساء تارهانا” على الصحفيين والمراسلين.

وحساء تارهانا مسحوق مكون من عدد من الخضروات التي ترفع المناعة بينها الثوم والبصل والطماطم مع زيت الزيتون والزبد بالإضافة إلى الزبادي.