أنقرة (زمان التركية) – أعلن أوميت أوزداغ، نائب حزب الخير عن مدينة إسطنبول الذي ألغت المحكمة قرار فصله من صفوف الحزب، استقالته من الحزب اليوم الخميس، موجها عددا من الانتقادات لحزبه.

وعقد أوزداغ مؤتمرا صحفيا داخل البرلمان أدلى خلاله بتصريحات ذكر فيها أن سبب حفاظ تحالف الجمهور الحاكم على قوته ونفوذه رغم كل سلبياته يرجع إلى افتقار ميرال أكشينار للشجاعة الكافية لخوض الانتخابات بمفردها، على حد تعبيره.

واتهم أوزداغ حزبه بالتبعية لحزب الشعب الجمهوري، وعلى وجه الخصوص رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، زاعمًا أنه بات يتدخل في الشؤون الداخلية لحزب الخير.

وجه أوزداغ أيضًا اتهامات لقادة حزبه ببيع شرف حزب الخير مقابل المناصب والمناقصات والمصالح، مدعيًا أن هناك أدلة تثبت كل ما ذكره في هذا الصدد.

واعتبر محللون استقالة أوزداغ خطوة إيجابية بالنسبة لحزب الخير القومي، متهمين إياه بأنه كان من أحد رجال زعيم حزب الحركة القومية داخل حزب الخير بعد انشقاقه منه، وأنه استقال من الحزب لما لم يستطع إقناع حزبه بضرورة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وأشار هؤلاء المحللون، ومنهم رئيس موقع خبردار الإخباري سعيد صفاء، إلى أن تصريحات زعيم حزب الخير ميرال أكشنار الرافضة لإغلاق الحزب الكردي هي التي أفسدت اللعبة السياسية للتحالف الحاكم بين حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، لافتين إلى أن الخلاف بين الحليفين قد يتطور إلى مستويات تهدد التحالف.