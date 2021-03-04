أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا بحل جماعة ” Generation Identitaire” اليمينية المتطرفة التي أعلنت الحرب على اللاجئين.

وعبر تويتر أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بحل الجماعة المتطرف بسبب تحريضها على العنصرية والكراهية والعنف.

وتضمنت الأسباب الواردة في القرار أن المجموعة أصبحت تتخذ شكل “ميليشيات عسكرية “وأن هذا الأمر يستوجب حلها بموجب قانون الأمن الداخلي، كما أشار المرسوم إلى أن موقف المجموعة ونشاطاتها العرقية المعادية للمسلمين والأشخاص بوجه عام بسبب أصولهم العرقية لعبا دورا في اتخاذ هذا القرار.

إعلان الحرب على اللاجئين

يُذكر أن نحو 30 شخصا عضوا في المجموعة اليمينية المتطرقة المعروفة بموقفها وخطاباتها العنصرية تجاه اللاجئين والأجانب والمسلمين قد أعلنوا في 19 يناير/ كانون الثاني إطلاق عملية ضد اللاجئين وتكليف دورية حدودية لمنع دخول اللاجئين إلى البلاد.

وعلى خلفية هذا بدأت نيابة سان جودان تحقيقا ضد المجموعة بتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعنف والعداء.

وعقب ردود الفعل المستنكر وصف وزير الداخلية الفرنسي تصريحات المجموعة ضد اللاجئين بـ”الفضيحة” وأعلن أنهم يبحثون تفكيك المجموعة.

هذا ويتخوف المسلمون واللاجئون المقيمون في فرنسا من مواصلة المنظمة نشاطاتها وخطاباتها بعيدا عن الأنظار في أوساط غير خاضعة لرقابة قوات الأمن بعدما قضت السلطات بتفكيكها.