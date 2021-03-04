أنقرة (زمان التركية)- كشفت نتائج استطلاع رأي أن 22% من أفراد الشعب التركي يريدون الهجرة والاستقرار في دولة أخرى.

استطلاع الرأي المثير أعده مشروع “TurkuazLab” للأبحاث.

وأوضح استطلاع الرأي أن 44% من هؤلاء ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في الوقت الذي وصلت نسبة المنتسبين لحزب العدالة والتنمية الذين يريدون الاستقرار خارج تركيا إلى 9%.

ووصلت نسبة الذين يريدون مغادرة تركيا من بين صفوف حزب الشعب الجمهوري إلى 31%، وكانت النسبة 14% من مؤيدي الحركة القومية.

كما كشف استطلاع الرأي أن 55% من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، يشعرون بأنهم مستبعدون اجتماعيا في تركيا.

ويقول 55% من المنتمين للحزب الكردي إنهم يواجهون صعوبات عندما يتقدمون بطلبات للعمل، ويشير 54% منهم إلى أنهم يجدون معاملة سيئة في أقسام الشرطة، بينما يؤكد 40% منهم أنهم يجدون معاملة سيئة في الجامعات.

الأماكن التي يقول أنصار حزب الشعب الجمهوري إنهم يواجهون سلوكًا “سيئًا” نسبيًا هي طلبات التوظيف (22 بالمائة) ومراكز الشرطة (18 بالمائة) والمكاتب الحكومية (17 بالمائة).

من ناحية أخرى، يعتقد 13 بالمائة من مؤيدي حزب الخير أنهم يرون سلوكًا سيئًا عند التقدم بطلبات التوظيف مقارنة بالمجموعات الأخرى.

أما مؤيدي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أعربوا أنهم لا يجدون أي سلبيات عند القدم بطلبات توظيف.

ووفق البيانات الرسمية بلغ معدل البطالة في تركيا، لشهر أكتوبر العام الماضي، 12.7 بالمئة. بإجمالي 4 ملايين و 5 آلاف شخص.

وفي نوفمبر الماضي كشف مسح لمركز أبحاث التكنولوجيا بجامعة عثمان غازي أن 78% من الأتراك الذين يغادرون بلادهم، لا يريدون العودة مرة أخرى. وأوضح المسح، أن تركيا تتربع في المرتبة الـ24 حول العالم، ضمن الدول الأكثر هجرة للعقول.