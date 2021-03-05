مدريد (زمان التركية) – سيستخدم حكام مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في إسبانيا، الأسبوع المقبل، صافرات برتقالية، في مبادرة يتم تنفيذها للعام الثاني تواليا احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

ويسعى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في المساهمة بهذه البادرة “لتعزيز وتسليط الضوء على دور المرأة في جميع المجالات، وخاصة في عالم الرياضة وكرة القدم”.

وذكر الاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، أن غوادالوبي بوراس، أصبحت أول “حكم” إسباني تظهر في بطولتين دوليتين للرجال هذا الموسم (الدوري الأوروبي، ودوري الأمم الأوروبية).

وأوضح الاتحاد أنه “في الوقت الحالي، يتم إدارة جميع مباريات الدرجة الأولى في الكرة النسائية الإسبانية من قبل حكام سيدات، بإجمالي 22 حكما رئيسيا و22 حكما مساعدا”.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، وذلك للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، الرياضية.