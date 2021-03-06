أنقرة (زمان التركية)- أعلنت السلطات في تركيا ضبط 82 كيلوجرام من المواد المخدرات في سيارة للشرطة على الحدود التركية السورية.

قيادة قوات الدرك في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، وردتها معلومة مفادها أن ملازمين في المشاة، سيدخلان منطقة عسكرية محظورة ويستخرجان منها مخدرات.

وبناءً على ذلك، اتخذت المديرية الفرعية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة وفرق قيادة الدرك في مدينة أنطاكيا وفريق التحقيق في جرائم الدرك إجراءاتها اللازمة.

وأوقفت الفرق في منطقة بوهشين، السيارة الخاصة بـ ف.ك. تفتيشا بواسطة كلب مدرب، أسفر عن ضبط 82 كجم من الحشيش و19 ألفًا و 800 ليرة تركية.

وأعلن عن اعتقال الملازمين “V.K. و İ.K”، وتم نقلهما للمحكمة.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية ضد لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.

ووفق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كانت النسبة المئوية للزيادة في المواد المخدرة المضبوطة عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة 254 في المائة في الميتامفيمات، و 170.9 في المائة في القنب، و 106.3 في المائة في المستحضرات الصيدلانية الاصطناعية، و 90.8 في المائة في بونزايد و 35 في المائة في القنب.