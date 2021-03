أنقرة (زمان التركية) – قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكره إلى الأمين العام لحلف الناتو على إشادته بدور تركيا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال أردوغان في تغريدة نشرها على موقع تويتر يوم السبت: “نود أن نشكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على تقييماته الموضوعية للأمن الأوروبي الأطلسي والمسائل الدفاعية. وتركيا ، كحليف في الناتو ، مستعدة للوفاء بجميع مسؤولياتها وخدمة السلام والأمن العالميين.”

وكان ينس ستولتنبرج قال في وقت سابق إن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تركيا، تلعب دورًا مهمًا للغاية في مكافحة داعش والإرهاب الدولي”.

قال ستولتنبرغ أثناء الرد على أسئلة الصحافة بعد كلمة ألقاها بكلية أوروبا في بلجيكا: “لا أعتقد أن أي دولة أو أي قارة بمفردها يمكنها إدارة التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم”.

وصلت التوترات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي إلى أوجها يعد شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، والتي اعتبرها الحلف تشكل تهديدًا أمنيًا لجميع معدات الناتو المنصوبة في تركيا.

ويتهم منتقدون أنقرة بتقويض التحالف الذي انضمت إليه منذ عام 1952.

We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.

Turkey, as a NATO ally, will continue to fulfil all its responsibilities and serve global peace & security.https://t.co/kffP4sKDYS

