واشنطن (زمان التركية)ــ قال البيت الأبيض إن موعد اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره التركي رجب أردوغان، لم يحدد بعد، في الوقت الذي كان فيه عدد من رؤساء الدول على رأس قائمة الاتصال لدي بايدن في الـ 45 يومًا الماضية.

في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على السؤال حول سبب عدم قيام بايدن بإجراء مكالمة هاتفية مع أردوغان.

قالت بساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وشددت على أن بايدن لا يزال أمامه العديد من قادة العالم للتواصل معهم، وقالت بساكي، “سيعقد بايدن هذه الاجتماعات في الأسابيع والأشهر المقبلة. أنا متأكد من أنه سيلتقي بأردوغان في مرحلة ما”.

بشكل عام، تعد تركيا من أوائل الدول التي سعت للتغييرات منذ أن بدأ بايدن مهامه في 20 يناير، ومع ذلك لم يتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس أردوغان، الأمر الذي تم تفسيره على أنه يشير إلى توتر كبير في العلاقات.

بعث أردوغان برسالة تهنئة إلى بايدن، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، قائلاً: “أعتقد أن التعاون القوي والتحالف بين بلدينا سيستمر في تقديم مساهمات حيوية للسلام العالمي في المستقبل ، كما كان الحال حتى الآن. اليوم.”

قال جونول تول، رئيس برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن هناك مشاكل جدية في العلاقات الثنائية. وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه أولويات مختلفة، مشيرا إلى قضايا مثل مكافحة كورونا، والقضية النووية لروسيا والصين وإيران.

جونول تول أضاف في تصريح لموقع (يورونيوز) إن “العلاقات بين البلدين في وضع إشكالي للغاية” ، يقول تول إنه “لا يوجد مخرج كبير من المشاكل الحالية، أكبر مشكلة ينظر إليها هي صواريخ S-400”. مشيرا إلى أن التوازنات تغيرت، قال تول: “في الكونغرس، كلا الحزبين يميلون إلى عدم التسامح مع سياسات أردوغان التي تقوض المصالح الأمريكية. من الضروري التقييم في ضوء كل هذه العوامل”

وقال آرون شتاين، رئيس معهد دراسات السياسة الخارجية، أن هذه “لعبة روديو ثانية” للعديد من الأشخاص تحت إدارة بايدن، أضاف “أرى الناس يتعبون الآن. الجميع يرى أن الأمور لا تسير على ما يرام، ولكن الكرة في ملعب أنقرة “.

أبيجيل سبانبرغ عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قالت لمجلة فورين بوليسي “إن العلاقات بين البلدين تمر بفترة صعبة، حيث أن الولايات المتحدة لم تعد في وضع يسمح لها بذلك”. وقالت “نعتمد على تركيا”.

كان أول اتصال بين واشنطن وأنقرة في بداية فبراير بعد أن أدى بايدن اليمين في الولايات المتحدة في 20 يناير.

أجرى المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. ووفقًا للبيان الذي أدلى به المتحدث باسم الرئاسة، في الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة، نقل كالين تهانيه إلى سوليفان، الذي بدأ مهامه للتو.

وجاء في البيان الذي أدلى به البيت الأبيض بشأن الاتصال بين الرئيسين أنه بالإضافة إلى توسيع التعاون، تم التأكيد على الديمقراطية وسيادة القانون.

عقد أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين في منتصف فبراير بين وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

من من القادة الذين اتصل بهم بايدن؟

وتحدث بايدن، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات المثيرة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، مع قادة كندا وبريطانيا وفرنسا عبر الهاتف وقيّم العلاقات الثنائية. وأدى اتصال بايدن مع الزعيم الفرنسي ماكرون قبل زعيمة ألمانيا ميركل إلى تعليقات مفادها أن باريس كانت الزعيمة الفعلية للاتحاد الأوروبي. بينما قبل بايدن تهنئة قادة هذه الدول، الذين يعتبرون حلفاء طبيعيين لهم، نأى بنفسه عن بعض القادة.

أجرى بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة ساعة بعد انتظار لمدة شهر.

كما أجرى جو بايدن مكالمات هاتفية مع قادة المملكة العربية السعودية والصين وروسيا وكينيا وكوريا الجنوبية والمكسيك واليابان.