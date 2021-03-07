أثينا (زمن التركية)ــ أثار المظهر الذي بدت عليه رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو انتقادات حادة خلال حضورها فعاليات الذكرى الـ 73 لاتحاد جزر الدوديكانيز مع اليونان.

في المطار رحب حاكم جنوب بحر إيجة، جورج هاتزيماركوس، بالرئيسة ساكيلاروبولو، التي قبلت الدعوة لحضور ذكرى الاتحاد لهذا العام، والتي تقام في مكان مغلق في جزيرتي رودس وكاليمنوس بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا.

لكن ظهور الرئيسة بمظهر غير رسمي، تسبب في اندلاع ضجة على الإنترنت بتعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وارتدت الرئيسة معطفًا وكذلك سروال يبدو أنه من الجينز مع حذاء رياضي، لكن كان الملاحظ أن جميع ملابس الرئيسة غير الرسمية كانت بقياس كبير، لذلك ظهرت في صورة غيرة مهندمة.

الغالبية العظمى من اليونانيين اعتبروا أن الرئيسة أهانت مرة أخرى ليس مؤسسة الرئاسة فحسب، بل أهانت أيضًا الذكرى السنوية نفسها.

وقال مستخدمون إنه ما كان ينبغي حدوث ذلك في الوقت الذي تشكك فيه تركيا في السيادة الوطنية اليونانية خاصة على جزر الدوديكانيز الاثنا عشر.