أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات الممثلة التركية، عائشة جول تشينار، بتهمة تعاطي المخدرات.

تلقت الشرطة مساء أمس بلاغا بوجود مواد مخدرة في سيارة تشينار، وعلى الفور أوقفت السيارة في منطقة بشيكتاش بإسطنبول وفتشتها لتضبط 20 غراما من المخدرات في السيارة.

نقلت تشينار إلى مكتب الأمن العام بمديرية شرطة منطقة بشيكتاش للاستجواب.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من الشرطة، قالت عائشة تشينار، إنها كانت تشك في عشيقها السابق فوركان تشاليكوغلو، الذي غادرته بشكل مثير للجدل العام الماضي.

وادعت عائشة جول تشينار أن حبيبها السابق فرقان تشاليكوغلو ربما يكون قد وضع المخدرات في سيارتها للانتقام منها.

واشتهرت عائشة جول في الوطن العربي من خلال مسلسلها “التفاحة المحرمة”.