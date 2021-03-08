أنقرة (زمان التركية)- زار البابا فرنسيس إقليم كردستان العراق، والتقى مع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان في أربيل.

البابا، الذي تم استقباله في حفل رسمي في مطار أربيل الدولي في الصباح، التقى برئيس حكومة إقليم كردستان بارزاني في قاعة استقبال المسؤولين الخاصين في المطار.

وخلال محادثات البابا في المطار، حضر رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء كوبات طالباني، ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين.

بعد لقائه مع بارزاني في المطار، توجه البابا إلى الموصل بطائرة مروحية.

وزار البابا منطقة كاراكوش في الموصل، حيث يشكل المسيحيون غالبية. وأكد البابا أن مغادرة المسيحيين أماكنهم “خسارة كبيرة”.

يذكر أنه خلال الفترة التي كان فيها داعش يسيطر على بعض أجزاء العراق بين 2014-2017، غادر غالبية المسيحيين الذين يعيشون في هذه المنطقة وطنهم. عدد السكان المسيحيين، الذي كان معروفا بحوالي 1.5 مليون في عام 2003، انخفض إلى 400 ألف اليوم بعد غزو الولايات المتحدة وداعش.