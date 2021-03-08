أنقرة (زمان التركية) – أهدت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة نساء الشجاعة الدولية إلى رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، جنان جولو.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها على دعم نشاط جولو المتعلق بالمساواة بين الجنسين والتشجيع على مشاركة النساء في المناصب الإدارية والقوة العاملة والتعليم.

وعبر حسابها على تويتر نشرت الخارجية الأمريكية تغريدة أعلنت خلالها إهداء جولو جائزة نساء الشجاعة الدولية لعام 2021.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في تغريدتها أنه تم إهداء جولو الجائزة بفضل دفاعها المستميت خلال أنشطتها التي تهدف للمساواة بين الجنسين والتشجيع على مشاركة المرأة في المناصب الإدارية والقوى العاملة والتعليم.

هذا وتقدم الخارجية الأمريكية جائزة نساء الشجاعة الدولية منذ عام 2007 للنساء اللاتي يتمتعن بالشجاعة والتضحية والقيادة في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء من شتى أنحاء العالم.

يشار إلى أنه بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الاثنين، شهد الأسبوع الأخير تنظيم احتجاجات لافتة في ساحة “تايمز” بنيويورك، وفي 40 مدينة أمريكية أخرى ضد العنف والقمع الذي تعاني منه النساء في تركيا.