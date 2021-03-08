أنقرة (زمان التركية) – حلت تركيا بالمرتبة الثالثة عالميا في إهدار الطعام وفق تقرير الأمم المتحدة الذي يرصد إهدار ملايين الأطنان من الغذاء الزائد عن الحاجة سنويًا، وإلقائه في القمامة في الوقت الذي يبحث فيه الملايين عن ما يسد رمقهم.

وكشف التقرير عن احتلال تركيا المرتبة الثالثة عالميا بعد كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والمكسيك من حيث أكثر الدول إهدار للطعام، حيث بلغ حجم الطعام المهدر في تركيا نحو 7.7 مليون طن.

وتشير البيانات إلى بلوغ نصيب الفرد من الطعام المهدر سنويا نحو 93 كيلوجرام. ويوضح التقرير أن حجم الطعام المهدر سنويا حول العالم يكفي لملء 23 مليون شاحنة نقل وهو ما يعدل 7 أضعاف محيط الأرض مفيدا أن معدلات إهدار الطعام تجاوزت ضعفي التوقعات السابقة لهيئة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتعتمد البيانات الواردة في التقرير والخاصة بالعديد من الدول من بينها تركيا على توقعات، إذ أن السبب في هذا يرجع إلى امتلاك دول قليلة لبيانات في هذا المجال. على سبيل المثال ليس من المعروف حجم الإهدار المتعمد والإهدار الغير متعمد نتيجة لقلة البيانات المتوفرة وعدم كفايتها.

ووحدها الدول ذات الدخل المرتفع تمتلك بيانات حول الأطعمة الصالحة للأكل والأطعمة الغير صالحة (كالعظام والقشور وما شابه).

جدير بالذكر أن التوقعات كانت تشير إلى معاناة 690 مليون شخص حول العالم من الجوع خلال عام 2019. هذا ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد بسبب جائحة كورونا.