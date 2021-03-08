أنقرة (زمان التركية) – أعد وزير الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكن، خطة لاستئناف مباحثات السلام المتوقفة في أفغانستان من جديد، حيث اقترح بلينكن أن تعقد تلك المباحثات في تركيا، بعد أن استضافتها قطر منذ أواخر العام الماضي.

وخلال خطاب بعثه إلى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اقترح بلينكن على ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية التقدم إلى تركيا بطلب استضافة اجتماع رفيع المستوى بهدف إتمام عملية السلام،

وأفاد بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط إلى سحب جميع الجنود الأمريكان داخل أفغانستان والبالغ عددهم 2500 جندي في الأول من مايو القادم بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة ترامب.

Exclusive: US Secretary Antony Blinken in a letter to President Ghani–similar to one shared with Chairman Abdullah–presents four suggestions for Afghan peace process (see thread): pic.twitter.com/L5fYa09Y2g — TOLOnews (@TOLOnews) March 7, 2021

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيانها أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي وأن جميع الخيارات مطروحة.

وخلال الخطاب نفسه اقترح بلينكن أيضا عقد مؤتمرا داخل الأمم المتحدة بمشاركة دبلوماسيين عن الولايات المتحدة والهند وإيران وباكستان والصين وروسيا بجانب طرفي المباحثات.

هذا وذكر بلينكن أن هذا اللقاء سيشهد الاتفاق على طريق مشترك لدعم السلام في أفغانستان.

وفي يناير الماضي استضافت قطر سلسلة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين الحكومة وحركة طالبان، لكنها كانت كسابقتها التي انعقدت في ديسمبر ولم تسفر عن نتائج تذكر.

ووقعت طالبان مع واشنطن في فبراير 2020 اتفاقا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو المقبل، لكن البلاد تشهد تصاعدا للعنف مع تنفيذ طالبان هجمات عنيفة ضد القوات الحكومية.