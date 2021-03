أنقرة (زمان التركية) – أعد وزير الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكن، خطة لاستئناف مباحثات السلام المتوقفة في أفغانستان من جديد، حيث اقترح بلينكن أن تعقد تلك المباحثات في تركيا، بعد أن استضافتها قطر منذ أواخر العام الماضي.

وخلال خطاب بعثه إلى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اقترح بلينكن على ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية التقدم إلى تركيا بطلب استضافة اجتماع رفيع المستوى بهدف إتمام عملية السلام،

وأفاد بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط إلى سحب جميع الجنود الأمريكان داخل أفغانستان والبالغ عددهم 2500 جندي في الأول من مايو القادم بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة ترامب.

Exclusive: US Secretary Antony Blinken in a letter to President Ghani–similar to one shared with Chairman Abdullah–presents four suggestions for Afghan peace process (see thread): pic.twitter.com/L5fYa09Y2g

