(زمان التكية)ــ أظهر تقرير عالمي وضع مؤلم للتعليم الجامعي في تركيا، حيث لم تنجح سوى جامعة واحدة فقط أن تكون ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، بينما كانت 9 جامعات تركية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم.

تصنيف الجامعات العالمي QS الذي تعده جامعة رانكينج، ذكر أن جامعة كوج تمكنت من العثور على مكان في المرتبة 465 وجامعة سابانجي تراوح مرتبتها ما بين 521-530 وجامعة بيلكنت تتراوح ما بين 551-561 من بين أفضل جامعات العالم.

تمكنت جامعة الشرق الأوسط التقنية من العثور على مكان في المرتبة التي تتراوح بين 601-650 وجامعة بوغازيتشي ما بين 651-700 وجامعة اسطنبول التقنية ما بين 751-800 وجامعة أنقرة و جامعة اسطنبول وجامعة حاجي تبه ما بين 801 -1000.

أفضل 10 جامعات في عام 2021 على مستوى العالم

1)معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية)

2)جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة الأمريكية)

3)جامعة هارفارد – (الولايات المتحدة الأمريكية)

4)معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا – (الولايات المتحدة الأمريكية)

5)جامعة أكسفورد- (المملكة المتحدة)

6) ستانفورد سويسرا

7)جامعة كامبريدج – (المملكة المتحدة)

8)إمبريال كوليدج لندن – (المملكة المتحدة)

9)جامعة شيكاغو – (الولايات المتحدة الأمريكية)

10)جامعة كلية (لندن)