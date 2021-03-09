أنقرة (زمان التركية)- بعث بابا الفاتيكان فرنسيس، ببرقية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن أطيب مودته لتركيا حكومة وشعبا.

البابا فرنسيس بعث ببرقيات إلى زعماء جميع الدول التي عبرت طائرته أجواءها أثناء عودته من بغداد إلى روما، ومن بين هؤلاء أردوغان.

وجاء في البرقية التي بعث بها البابا فرنسيس إلى أردوغان: “خلال عودتي إلى روما من رحلتي البابوية إلى العراق. أقدم لكم وللشعب التركي أطيب تمنياتي أثناء دخولي الأجواء التركية. أسأل الرب تعالى أن تحل بركاته الطيبة عليكم وعلى شعب تركيا”.

وغادر بابا الفاتيكان فرنسيس العاصمة بغداد أمس الاثنين، بعد زيارة تاريخية للعراق دعا خلالها إلى إحلال السلام ونبذ العنف.

وردا على سؤال عما إذا كان من الصواب أن يزور العراق خلال وباء النوع الجديد من فيروس كورونا (كوفيد -19) ، أجاب البابا: “اتخذت هذا القرار بعد معرفة المخاطر ولأجل الصلاة”.

وصرح المرشد الروحي بأنه وعد بزيارة لبنان لكنه لا ينوي زيارة سوريا.

وصلى البابا في الكنيسة التي دمرت بمدينة الموصل، وعندما سُئل عن شعوره عندما رأى أطلال التي دمرها القصف الأمريكي العراقي بعد داعش، قال ردًا على ذلك، “عندما كنت في الكنيسة، خطر ببالي سؤال: من يبيع الأسلحة لهؤلاء المدمرين؟” سأل البابا: “نعم، يصنعون بعض المتفجرات.. لكن من يبيع هذه الأسلحة لهم؟ من المسؤول؟”