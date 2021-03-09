أنقرة (زمان التركية)- قالت تركيا إنها تشعر بالقلق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وطالبت بالوقف الفوري لها.

ودون أن تلقي باللوم على الحوثيين المدعومين من إيران، قالت الخارجية التركية في بيان إن تركيا تشعر بالقلق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية، بما في ذلك الهجوم بطائرة بدون طيار مفخخة بالقنابل وصواريخ باليستية على ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو في الدمام بالمملكة العربية السعودية في 7 مارس.

وطالبت الخارجية في البيان المكتوب بالوقف الفوري للهجمات على المملكة، معربة عن تمنيها السلامة للسعودية وشعبها.

وذكر المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى السريع، في بيان مكتوب، أمس، أنهم استهدفوا مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ باليستي.

وقال سريع في بيان صدر يوم 7 مارس الجاري إن شركة أرامكو السعودية في ميناء رأس تنورة والأهداف العسكرية في الدمام وعسير وجازان أصيبت بثمانية صواريخ باليستية و 14 طائرة مسيرة.

ويشير بيان الخارجية التركي إلى محاولة تركية للتقرب إلى السعودية في الوقت الذي تأثرت فيه أنقرة بشدة من حملة المقاطعة السعودية للبضائع التركية. وفي السابق أدانت تركيا عدة مرات التدخل التركي في اليمن في حين لم تلقي باللوم على الجماعات المدعومة من حليفتها إيران.