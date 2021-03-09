أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي فنربخشة على منافسه قونيا سوبر بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري التركي الممتاز ليعلن بهذا الفوز مواصلته المنافسة بالدوري.

واستهل لاعب نادي فنربخشة، أتيلا سزالاي، التسجيل في الدقيقة 29 ليعزز زميله برايت أوساي صامويل تقدم ناديه بهدف ثاني في الدقيقة 32.

وفرض قونيا سبور سيطرته على أحداث المباراة خلال الشوط الثاني، غير أن لاعب نادي فنربخشة، سيردار عزيز، استغل سقوط الكرة من يد حارس مرمى قونيا سوبر ليهدي ناديه الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 83 مغادرة لاعب نادي فنربخشة، ديميتري بيلكاس، أرض الملعب ونقله إلى المستشفى عقب اصطدامه بلاعب نادي قونيا سوبر، نيجك سكوبيك.

هذا وأجتمع فنربخشه وقونيا سوبر إلى الآن في 42 مباراة فاز فنربخشه في 32 منها، بينما فاز قونيا سوبر في 7 منها.