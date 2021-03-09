أنقرة (زمان التركية)- تعاني تركيا من تمييز خطير في التعليم بين الجنسين، وكشفت تقارير مجمعة من هيئة الإحصاء التركي ومؤسسات أخرى، أن هناك 2 مليون و877 ألف امرأة أمية في تركيا، فيما ينخفض عدد خريجات الجامعات وتكاد تختفي النساء من قوائم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وفقا لمؤشر الإيكونوميست للمساواة بين الجنسين في الحياة العملية تحتل تركيا المرتبة الثالثة في الفئة الأخيرة من بين 29 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أوضحت التقرير أن هناك 3 ملايين و 85 ألف امرأة لم يكمل التعليم ويتخرجن من أي مؤسسة تعليمية، كما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 30٪، والبطالة 15٪.

وتبلغ سبة خريجي الجامعات بالنسبة للنساء 16.3٪. 1.9 في المائة من النساء حصلن على درجة الماجستير وحصل 0.3 في المائة منهن على درجة الدكتوراه.

ويكاد يكون عدد النساء في كل من الإدارة العامة وإدارة الاقتصاد غير موجود. تدير امرأتين فقط محافظتين من بين 81 محافظة في تركيا، بينما تقوم 29 امرأة فقط في 856 مقاطعة بمهام حاكم المقاطعة.

وفي حين أن مئات النساء يتعرضن للعنف الذكوري كل يوم، فإن أكثر من 30 امرأة في المتوسط ​​شهريًا يُقتلن على أيدي الرجال الأقرب إليهن. وما يقرب من 11.3 مليون امرأة لا يشعرن بالأمان عند المشي بمفردهن في الليل، وتشعر 12.2 مليون امرأة باليأس.

والمرأة غير ممثلة إطلاقا في آليات اتخاذ القرار المهمة في البنك المركزي الذي يعد من أهم مؤسسات إدارة الاقتصاد.

منذ عام 2005، لم يكن هناك ممثل نسائي في لجنة السياسة النقدية المكونة من 7 أشخاص، حيث تنتظر جميع شرائح المجتمع بفارغ الصبر قرارها كل شهر.

ويمكن بسهولة ملاحظة الصعوبات في مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في مؤشرات القوى العاملة.

في حين أن معدل البطالة للنساء يصل إلى 15 في المائة، انخفض معدل التوظيف بمقدار 2.3 نقطة إلى 26 في المائة اعتبارًا من عام 2020. في نفس الفترة، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 3.3 نقطة إلى 30.6 في المائة.