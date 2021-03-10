أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا أن معدل البطالة انخفض بمقدار 0.4 نقطة في يناير الماضي، وبلغ 12.2 بالمائة، وفق بيانات رسمية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية إن رقم البطالة الحالي هو 3 ملايين و 861 ألف شخص.

وكان معدل البطالة في تركيا، خلال شهر أكتوبر العام الماضي، 12.7 بالمئة. بإجمالي 4 ملايين و 5 آلاف شخص.

على الرغم من تراجع معدلات البطالة رسميا وفقا لهيئة الإحصاء التركية، إلا أن المعارضة تؤكد أن رقعة العاطلين عن العمل تتسع في المجتمع.

وفي ديسمبر الماضي كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.