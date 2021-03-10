أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن قريق جلطة سراي اليوم الثلاثاء أنه تم إنهاء عقد اللاعب المغربي يونس بلهندة من جانب واحد، في رد فعل يأتي بعد تصريحات للاعب عقب مباراة فريقه مع سيفاسبور، والتي اعتبرت بمثابة إهانة لإدارة النادي.

في مقابلة مع قناة BEIN Sports بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، أدلى بلهندة -31 عاما- -بتصريحات بالفرنسية قال فيها إن “على المديرين الاهتمام بما يدور بأرض الملعب بدلاً من قضاء الوقت على تويتر وإنستغرام، حتى أن الملعب في فلوريا أفضل بكثير من ملعب ترك تليكوم”. لكن مترجم النادي خفف هذه الكلمات إلى التركية لكن تم الكشف عن الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أن أصبحت هذه التصريحات محط اهتمام، أدلى بلهندة ببيان وذكر أنه يحترم إدارة غلطة سراي وأن ما قاله أسيء فهمه، قائلا “لقد أسيء فهم بسبب ما قلته. لقد فهم مترجمنا أن هذه رسالة بناءة. أنا أحترم كل إدارة غلطة سراي وأنا على علاقة جيدة مع الجميع في النادي “.

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuV — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

وكانت تقارير تركية سابقة تحدثت عن رفض بلهندة خفض راتبه من 3.3 مليون يورو سنويا إلى 1.5 مليون يورو.

وقالت معلومات إن جلطة سراي، الذي انضم إليه مؤخرًا المصري مصطفى محمد، يريد استبدال يونس بلهندة، باللاعب العالمي جوليان دراكسلر.

بلهندة لعب 22 مباراة في الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويعتبر يونس بلهندة هو اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018. وشارك بلهندة في 99 أحرز فيهم 18 هدفا و19 تمريرة حاسمة و204 تمريرة تسديد.