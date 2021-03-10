أنقرة (زمان التركية) – أنتقد الصحفي التركي مصطفى بالباي، إعلان رئاسة الشؤون الدينية حظر أداء العمرة هذا العام، في الوقت الذي يستمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في عقد مؤتمراته.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية أصدرت بيانا أعلنت خلاله عدم السماح للمواطنين بإجراء العمرة هذا حتى ما بعد عيد الفطر.

ألباي انتقد ذلك قائلا: “العدالة والتنمية عقد مؤتمرات في 973 بلدة في 81 مدينة تركية من ثم عقد المؤتمر التقليدي السادس للجان النسائية في الثامن من مارس/ آذار باتباع الطريقة عينها. في تلك المؤتمرات التي حضرها الآلاف من الأشخاص استخدمت القيادات النسائية للحزب جميع الحقوق التي حققتها لهم الديمقراطية وأبدوا موقفا معارض للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا”.

وأضاف ألباي مستنكرا: “لا توجد أي عقبة أمام عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرات اللجان النسائية واللجان الشبابية ومؤتمراته بالمدن والبلدات. وتركيا بأسرها شاهدت خلال البث المباشر عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة خلال تلك المؤتمر التي تم عقدها حتى يومنا هذا”.

أضاف قائلا: بلادنا معتادة على الغرابة، ولكن ليس بهذا القدر! هل يمكن أن نؤجل أداء المشاعر الدينية من أجل التدابير الصحية، لكن لا تستطيع تأجيل مؤتمرات حزب العدالة والتنمية!